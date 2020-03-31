Интернет-трафик в Ленобласти вырос в 3,5 раза в период карантина

По статистике, жители Ленобласти, находясь в самоизоляции, активнее используют мобильные приложения и цифровые сервисы. Фото: pixabay

По статистике, жители Ленобласти, находясь в самоизоляции, активнее используют мобильные приложения и цифровые сервисы. Фото: pixabay

В среднем за день жители Ленобласти скачивают и передают в 1,5 раза больше данных, чем в середине марта.

За последние 12 дней общий объем потребленного трафика мобильного интернета в регионе вырос в 3,5 раза.

Как сообщила пресс-служба правительства Ленобласти, при этом в Петербурге отмечается снижение интернет-трафика на 15 процентов. Соответствующие данные говорят о том, что на время ограничительных мер многие петербуржцы приехали в область, а также больше используют домашний проводной интернет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у сотрудницы «Ленты» в Петербурге подтвердился новый вирус. Женщина закрыла больничный и с разрешения врача вернулась к работе. Всю смену, которая работала с заболевшей, отправили на карантин.