Госдума в первом чтении приняла закон, который обяжет росгвардейцев представляться

Теперь сотрудники Росгвардии будут предъявлять свое удостоверение.

Таким образом, если сотрудник Росгвардии решит подойти к гражданину, чтобы выполнить определенные действия, согласно своим обязанностям, он должен будет сначала представиться, предъявить удостоверение, а после объяснить гражданину применение тех или иных мер в его отношение. Также, сотрудник должен будет рассказать гражданину о его правах и обязанностях в рамках конкретной ситуации. Об этом сообщают РИА-новости.

При этом, закон не будет работать таким образом, что любой житель страны сможет подходить к росгвардейцам и просить их представляться. Запросить информацию о сотруднике Росгвардии, гражданин будет в праве, если к нему самому изначально обратился представитель власти. Таким образом, человек будет понимать, действительно ли он общается с росгвардейцем. Ранее, жителям страны приходилось верить сотрудникам правопорядка на слово.

Отдельно отмечено, что сила закона не будет распространяться на сотрудников ОМОНА и СОБРа. Это необходимо для их безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за нарушение карантина.