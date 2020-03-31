В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Государственная дума РФ изменила порядок прохождения обязательного техосмотра автомобилей. Теперь легковые автомобили в возрасте от четырех до 10 лет должны проходить его каждые два года, старше 10 лет — ежегодно.

Машины младше четырех лет освобождены от техосмотра. Соответствующий закон принят на пленарном заседании Госдумы во вторник, 31 марта.

Прежде проходить техосмотр каждый два года должны были автомобили в возрасте от трех до семи лет. Для легковых автомобилей старше семи лет процедура была ежегодной. Полностью от техосмотра освобождались машины младше трех лет.

Поправки были предложены ко второму чтению комплексного законопроекта, наделяющего правительство Российской Федерации дополнительными полномочиями.