Из-за коронавируса в Петербурге меняется работа транспорта

В Петербурге с 31 марта меняется режим работы наземного транспорта. Причиной этого стало усиление мер по противодействию коронавируса.

С переходом на режим самоизоляции в Петербурге сократился пассажиропоток, отметили в СПб ГКУ «Организатор перевозок». В связи с этим увеличены интервалы движения на маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев.

В частности, реже стали ходить автобусы №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 36, 38, 39 и 39Э, троллейбусы №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, а также трамваи №№ 3, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 20 и другие.

С актуальной информацией о движении транспорта можно ознакомиться на Портале общественного транспорта и в мобильных приложениях.

Помимо этого, с 28 марта приостановлена работа трамвайного маршрута №57 и десятков «коммерческих» автобусов.