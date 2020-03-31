В Петербурге из-за коронавируса приостановили весенний призыв в армию

Все мероприятия по организации отправления на военную службу были остановлены до особого распоряжения.
Данная мера была принята из-за активного распространения коронавируса. Об этом сегодня, 31 марта, на заседании городского правительства сообщил военный комиссар Петербурга Сергей Качковский.
Отделения военкома были готовы начать прием призывников уже с завтрашнего числа, 1 апреля, но по указу Генерального штаба Вооруженных сил РФ, призыв временно остановлен. На данный момент, рассматривается вероятность того, что первые новобранцы отправятся в свои места служения после 20 мая.
Всего в Северной столице на весеннем призыве планируется отправить служить 2988 граждан. Из них не меньше 500 должны иметь высшее образование.
Помимо этого, все комиссариаты будут укомплектованы всеми необходимыми защитными и медицинскими средствами, которые помогут воспрепятствовать вирусу распространяться в пунктах призыва.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские призывники будут сдавать тест на коронавирус.