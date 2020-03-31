В Москве более 10 тысяч человек обратились за пособием по безработице

За сутки более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице. Размер пособия по безработице в период пандемии составит 19,5 тысяч рублей в месяц. Выплаты будут поступать ежемесячно с 1 апреля по 30 сентября.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что рынок труда в столице является одним из самых благоприятных в стране, однако пандемия коронавируса может создать проблемы с трудоустройством. Она отметила, что в компаниях сервисных индустрий могут начать сокращать персонал.

Известно, что повышенное пособие по безработице будут выплачивать людям, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские компании планируют сокращать зарплаты.