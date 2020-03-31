Движение в тоннеле дамбы Петербурга временно ограничат

Плановые технические работы по обслуживанию оборудования в тоннеле судопропускного сооружения С-1 временно ограничат движение транспорта.

Как сообщает КЗС на своей странице в Instagram, ограничения введут по полосам в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо). Проезд будет затруднен с 1 апреля по 3 апреля и с 6 апреля по 10 апреля.

Во время ввода и вывода подъемной техники транспортный поток будет полностью остановлен максимум на 10 минут.

Дирекция КЗС принесла извинения автомобилистам за временные неудобства и попросила следить за сообщениями на информационных табло, а также обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов утвердил ограничения в работе транспорта из-за коронавируса.