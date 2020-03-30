Беглов утвердил ограничения в работе транспорта из-за коронавируса

Глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление горправительства по ограничению движения общественного транспорта.

Так, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа коммерческих автобусных маршрутов, чье движение может дублироваться другими видами транспорта.

Как сообщает 78.ru, в указанный срок учащиеся и пенсионеры не смогут воспользоваться льготами на проезд. Движение трамваев №57 также приостановлено.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 марта обратился к россиянам в связи с острой ситуацией из-за новой инфекции. Российский лидер объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.