В Севастополе медики и сотрудники ГИБДД контролируют въезд в город

Работа по контролю водителей, которые намереваются пересечь границу, развернулась в 5 пунктах досмотра в различных подъездах к городу.

Всем водителям и их пассажирам измеряют температуру и дают заполнить анкету, в которой спрашивают про цель визита и почему нарушается самоизоляция. Также, в ней нужно указать о посещения за границы в течение последних 20 дней. Граждане должны оставить свои контактные данные и сообщить по какому адресу они будут находиться в Севастополе.

Неудивительно, что на въездах в город образовались огромные пробки.

Причину такие мер объяснил врио губернатора города Михаил Развозжаев. Он отметил, что неделя сделанная карантинной, чтобы все находились дома, но многие жители различных городов России, включая и Петербург, рекомендации игнорируют и отправляются на отдых в Крым и Севастополь. Это является нарушением. Об этом сообщают РИА-новости.

Информация о нарушителях режима будет передана по месту их прописки, в результате чего будут выписаны штрафы. Граждане с повышенной температурой будут направлены на осмотр и подвергнуты изоляции.

Подобные меры продлятся до 5 апреля включительно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самоизоляция опустошила дороги Петербурга до 1 балла.