Самоизоляция опустошила дороги Петербурга до 1 балла

С переходом на режим самоизоляции дороги Петербурга опустели. Загруженность проезжей части утром во вторник, 31 марта, оценивается всего в 1 балл.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дороги почти полностью свободны от заторов. На отдельных участках наблюдается небольшое скопление машин. Так, набережная у Летнего сада «покраснела» из-за дорожной аварии. Заторы также образовались на перекрестке Биржевого моста и набережной Макарова и на небольшом отрезке набережной Обводного канала близ улицы Степана Разина.

Общая загруженность дорог — всего один балл, чего почти никогда не бывает в данное время суток.

Напомним, неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей во всей России. В Петербурге для борьбы с распространением коронавируса был введен режим всеобщей самоизоляции. Людям рекомендуют покидать квартиры только для походов на работу, в магазин, аптеку, за экстренной помощью, либо для того, чтобы погулять с собакой или выбросить мусор. Для людей старше 65 лет ограничения носят обязательный характер. Аналогичные меры приняты в десятках регионов.