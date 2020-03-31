Предприятия России производят 1,6 миллиона защитных масок в сутки

Такое количество изделий изготавливают 20 предприятий по всей стране. В производстве задействованы разные материалы. Работы ведутся в Калужской, Свердловской, Псковской, Московской, Новосибирской, Иркутской и Смоленских областях, а также в Красноярском, Краснодарском и Алтайском крае. Среди республик, маски производит Башкирия, Чувашия и Татарстан.

Перепрофилировались под изготовление средств защиты и швейные предприятия. За 10 дней ими было сшито более 400 тысяч одноразовых масок из марли. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на Минпромторг.

Через недели ожидается, что суточное производство масок достигнет 2 млн экземпляров. Помимо этого, будет рассмотрен вариант производства защитных масок из других, нетканых материалов. В этом смогут помощь предприятия легкой промышленности.

Напомним, спрос на медицинские маски подскочил на фоне пандемии коронавируса. Все граждане страны кинулись покупать защитные средства, в результате чего возник дефицит. В аптеках порой даже не могли ответить, когда возобновятся поставки масок. Пользовались ситуацией и недобросовестные перекупщики. Порой маски продавали за огромные деньги. Удивительно, но и за такую стоимость находились желающие приобрести столько дефицитный товар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач заявил, что самодельные маски тоже хороши при пандемии.