Врач заявил, что самодельные маски тоже хороши при пандемии

Он отметил – лучше такие маски, чем совсем без них.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем рассказал иммунолог, заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, пишет Ura.ru. Он заявил, что при нехватке медицинских масок можно носить самодельные аналоги из ткани или шерсти. Эксперт отмечает, что тряпочные маски нужно менять каждые два часа и хорошо стирать. После того, как они высыхают, стоит ее погладить.

Костинов заявил, что самодельные маски не сравнимы с медицинскими, но это «лучше, чем ничего». Отличной альтернативой могут стать строительные респираторы.

Ранее в gazetas.spb.ru сообщалось, что петербуржцы получат бесплатные маски от волонтера. Волонтер сообщил, что его команда работает на добровольной основе, без оплаты труда, однако он намерен нанять швей, которые будут шить маски за 500 рублей в день.