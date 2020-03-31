Искусственный интеллект смог перевести сигналы из мозга в речь

Ошибки оказались незначительными.

Подобное исследование провели ученые из США. Результат не может не радовать. Ведь с помощью данного открытие поможет помочь разговаривать людям, которые лишились способности выражать свои мысли речью из-за различных заболеваний.

Калифорнийские ученые решили провести эксперимент и прикрепили к 4 женщинам, у которых диагностирована эпилепсия, мозговые электроды. С помощью них передавалась информация о судорогах.

Участницы исследования читали предложения, состоящие из 100-250 слов, а ученые фиксировали мозговые активности, которые подавали в алгоритм нейросети. Искусственный интеллект определял закономерности, связанные с повторением слов, и в дальнейшем уже сам мог составить предложения. Ошибки интеллекта составили всего 3%.

Правда, когда ученые пытались декодировать информацию о сигналах мозгах в отдельных предложениях, а не в наборе, то ошибки интеллекта увеличились в 10 раз. Это связано с тем, что разговорная речь пестрит различными сложными словами, которые пока искусственному интеллекту понять трудно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из СПбГУ обнаружили в мозге новую нейромедиаторную систему.