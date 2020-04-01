Такси Uber влетел в столб у Ириновского моста

В ночь на 1 апреля, в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси Uber и столба.

По словам очевидцев, дорожное происшествие произошло на Ириновском проспекте около дома № 1. По предварительной информации, автомобиль такси Uber выехал на встречную полосу и врезался в столб рядом с Ириновским мостом. На место происшествия прибыла скорая, реанимация и спасатели. Водитель остался жив. Однако, в каком состоянии он находится, не уточняется.

«На Ириновском д. 1 возле Ириновского моста в 1:15 убер выехал на встречку и въехал в столб. В машине был только водитель. На место аварии приезжали пожарные, скорая, реанимация и гаи. Водитель был в антибактериальной маске, живой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем в пятницу, 14 февраля, на Московском проспекте встретились «три влюбленных» — два автомобиля такси и легковушка врезались друг за другом.