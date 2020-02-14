Такси Uber и «Яндекс» зажали легковушку с двух сторон

Такси Uber и &#171;Яндекс&#187; зажали легковушку с двух сторон
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем в пятницу, 14 февраля, на Московском проспекте встретились «три влюбленных» — два автомобиля такси и легковушка врезались друг за другом.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло возле дома №184 по Московскому проспекту произошло ДТП с тремя автомобилями. Там столкнулись два автомобиля такси Uber и «Яндекс» и иномарка, образовав «паровозик».

Автор публикации опубликовал также фотографии с места происшествия. Судя по снимкам, авария была несерьезной. По всей видимости, никто не пострадал.

«На Московском проспекте 184 встретились Убер, Яндекс и Пежо», — подписал пост очевидец. Пользователи группы отметили, что это «звучит как начало анекдота».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машины столкнулись и сбили сразу два светофора на Крыленко.

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