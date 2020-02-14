Машины столкнулись и сбили сразу два светофора на Крыленко

Машины столкнулись и сбили сразу два светофора на Крыленко
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошла авария с участием двух иномарок. После столкновения оба автомобиля отлетели в светофоры.

Как сообщают ставшие свидетелями события горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло сегодня днем, 14 февраля, на пересечении улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта. Там столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего обе иномарки сбили по светофору.

«На перекрестке Крыленко и Дальневосточного «Шкода» и «Поло» сбили по светофору», — написал автор публикации.

Авария затруднила движение в районе. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина аварийной службы ушла под асфальт на Бронницкой.

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Машины столкнулись и сбили сразу два светофора на Крыленко
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