У петербурженки угнали внедорожник за два миллиона рублей

В полицию обратилась петербурженка и рассказала о том, что у нее угнали автомобиль марки Toyota Land Cruiser.

По ее словам, машину угнали днем 27 марта недалеко от дома 16 по Московскому шоссе. Сумма ущерба составила два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции задержали злоумышленников у дома 145 по Витебскому проспекту. Ими оказались двое ранее неоднократно судимые 31-летний и 40-летний мужчины, которые полностью изобличены в содеянном. Угнанный автомобиль передан владельцу под сохранную расписку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге угнали Lexus 570 стоимостью 7 млн рублей. Машину владелицв оставил на парковке у отеля на проспекте Большевиков в Невском районе.