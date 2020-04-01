В Волховском районе уснувший водитель попал в ДТП

В Волховском районе Ленобласти уставший водитель грузовичка уснул за рулем и протаранил отбойник.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент произошел утром 31 марта на трассе «Вологда — Новая Ладога» за мостом после села Колчаново. Как сообщили в ГИБДД, 25-летний грузовичка Iveco врезался в отбойник.

Пострадавших госпитализирован с открытым переломом правого бедра и костей голени, он получил травматический шок 1 степени, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария с «перевертышем» произошла в Приморском районе Петербурга сегодня днем, 31 марта, судя по всему, участниками аварии стали две машины.