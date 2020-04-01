Директор фонда Льва Лещенко о состоянии певца: «То лучше, то хуже»

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.

Он отметил, что у певца обширная пневмония и ему «то лучше, то хуже».

«Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится», — рассказал он, сообщает «СтарХит».

Ранее главврач больницы сообщил, что российский певец Лев Лещенко заболел пневмонией на фоне коронавируса. Его перевели в обычную палату из реанимации инфекционной больницы в Коммунарке.

Лещенко гастролировал по Америке и Канаде, а 23 марта Лев Валерьянович и его супруга пожаловались на плохое самочувствие, и их сразу госпитализировали в Коммунарку — столичную больницу, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лещенко перевели в реанимацию. Однако его представитель объясняет, что это связано не с ухудшением самочувствия певца, а лишь с необходимостью проведения определенных процедур.