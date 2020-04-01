На Выборгском шоссе легковушка влетела в столб и КамАЗ

Водитель погиб на месте.

Снегопад стал неожиданностью для многих автомобилистов. Возможно, именно изменения погоды спровоцировали аварию.

Рано утром, 1 апреля в Выборгском районе Петербурга на Выборгском шоссе автомобиль Mazda 6 не смог справиться с управлением и врезался в световую стойку и припаркованный «КАМАЗ». В результате страшного столкновения водитель 1986 года погиб сразу же на месте аварии, не дождавшись медицинской помощи. Об этом сообщает УГИБДД.

Было установлено, что мужчина выбрал неправильный скоростной режим, необходимый в данных погодных условиях, направляясь от Вокзальной улицы в поселок Каменка.

Видео трагедии опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно, что от машины практически ничего не осталось, только груда бесформенного металла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе уснувший водитель попал в ДТП.