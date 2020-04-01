На улице Доблести не смогли разъехаться «Яндекс.Такси» и Renault

Утром 1 апреля в Красносельском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

На пересечении улицы Доблести с Петергофским шоссе не смогли разъехаться автомобиль «Яндекс.Такси» и кроссовер Renault Duster. Столкновение было несильным и в ДТП никто не пострадал.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники ДПС.

«На пересечении Петергофского и Доблести скорая, пожарные, полиция. И вся эта кавалькада из-за небольшого столкновения Я.Такси и Duster’а. Перекрыто два правых ряда», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария с «перевертышем» произошла в Приморском районе Петербурга сегодня днем, 31 марта, судя по всему, участниками аварии стали две машины.