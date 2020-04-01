Школьников Петербурга обеспечат продуктовыми наборами

Школьников Петербурга обеспечат продуктовыми наборами
Школа. Фото: pixabay

Кроме этого, с 1 апреля по 31 мая детский сады станут бесплатными.

Соответствующее распоряжение было подписано председателем Комитета по образованию Жанной Воробьевой.

Выдача продуктов будет организована для школьников, которые имеют право на бесплатные обеды в государственных образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию города на Неве.

Детские сады же станут бесплатными до конца весны для всех воспитанников. Отметим, что сады продолжают свою работу даже в нерабочую неделю. Дежурные группы продолжают посещать дети родителей, которые обязаны продолжать выполнять свои рабочие обязанности, когда все остальные отдыхают на карантине. Речь идет о медработниках, продавцах в продуктовых магазинах, сотрудниках правопорядка и других специальностей, важных для жизни граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какие детские сады продолжат работу в нерабочую неделю.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детские сады комитет по образованию продуктовые наборы распоряжение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Для пожилых петербуржцев создан список полезных телефонов на время карантина
В Америке увольняют медиков, которые жалуются на дефицит оборудования
На Лиговском столкнулись три иномарки. На месте реанимация и спасатели
Россиян на карантине обяжут заполнять журнал самочувствия
«Не работает светофор»: машины не смогли разъехаться на ...
В России за сутки выявлено 440 новых заболевших COVID-19, семь человек умерли
Ветераны Петербурга смогут начать получать выплаты к 75-летию Победы с 15 апреля
На улице Доблести не смогли разъехаться «Яндекс.Такси» и Renault