Школьников Петербурга обеспечат продуктовыми наборами

Кроме этого, с 1 апреля по 31 мая детский сады станут бесплатными.

Соответствующее распоряжение было подписано председателем Комитета по образованию Жанной Воробьевой.

Выдача продуктов будет организована для школьников, которые имеют право на бесплатные обеды в государственных образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию города на Неве.

Детские сады же станут бесплатными до конца весны для всех воспитанников. Отметим, что сады продолжают свою работу даже в нерабочую неделю. Дежурные группы продолжают посещать дети родителей, которые обязаны продолжать выполнять свои рабочие обязанности, когда все остальные отдыхают на карантине. Речь идет о медработниках, продавцах в продуктовых магазинах, сотрудниках правопорядка и других специальностей, важных для жизни граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какие детские сады продолжат работу в нерабочую неделю.