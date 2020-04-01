На Наставников собрался «паровозик» из двух легковушек и «Газели»

На Наставников собрался «паровозик» из двух легковушек и «Газели»
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 1 апреля на проспекте Наставников произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По словам очевидцев, автомобиль сотрудников полиции въехал в стоящую «Газель», а та в припаркованную машину.

«Сотрудники полиции на проспекте Наставников въехали в стоящую Газель, а Газель в припаркованную машину», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария с «перевертышем» произошла в Приморском районе Петербурга сегодня днем, 31 марта, судя по всему, участниками аварии стали две машины.

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