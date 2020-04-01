В некоторых регионах России решили ограничить продажу алкоголя

Купить спиртные напитки в Карелии можно только в период с 10:00 до 14:00. Фото: Pixabay

Купить спиртные напитки в Карелии можно только в период с 10:00 до 14:00. Фото: Pixabay

Это связано с большим количеством времени граждан на карантине, которое они могут тратить на употребление горячительных напитков.

Таким образом, в Башкирии уже запретили продавать алкоголь вечером. Объявил данную новость глава республики Радий Хабиров на своей странице в Facebook. Теперь местные жители не смогут приобрести высокоградусные напитки с 18:00 до 10:00. При чем, не только в магазинах, но в кафе и ресторанах. По словам Хабирова, меры связаны с тем, что подобные походы за алкоголем в данный момент не располагают ни к чему хорошему. Активно в республике начнут бороться с теми, кто будет стараться правила нарушать.

В Карелии спиртное приобрести теперь можно только с 10:00 до 14:00. Также, в 4 районах Якутии до 6 апреля полностью запретили любую реализацию алкоголя. Эта мера, по словам, местных властей, позволит снизить количество происшествий, связанных с нетрезвыми гражданами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя.