В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя на фоне коронавируса

Купить спиртные напитки можно только в период с 10:00 до 14:00. Фото: Pixabay

Купить спиртные напитки можно только в период с 10:00 до 14:00. Фото: Pixabay

В Карелии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ограничили продажу алкоголя. Купить спиртные напитки можно только в период с 10:00 до 14:00. Советующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Текст документа глава республики опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» 31 марта.

По предварительным данным, коронавирус в Карелии выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.

Ранее в республике на время выходной недели остановили движения всего общественного транспорта, кроме такси.

С 1 апреля в Карелии также действует режим самоизоляции. Покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор, а также при необходимости ухода за инвалидами и пожилыми.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 858 669 человек. Скончались 42 151, при этом 178 099 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 337 человек, умерли 23. При этом 121 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что въезд и выезд в город Тихвин в Тихвинском районе Ленинградской области будет ограничен блокпостами. В населенном пункте объявлен строгий карантин в связи с пандемией коронавируса.