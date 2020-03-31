Город Тихвин в Ленобласти закрывают на карантин

В течение какого времени будут действовать ограничения, не уточняется. Фото: pixabay.com

В течение какого времени будут действовать ограничения, не уточняется. Фото: pixabay.com

Въезд и выезд в город Тихвин в Тихвинском районе Ленинградской области будет ограничен блокпостами. В населенном пункте объявлен строгий карантин в связи с пандемией коронавируса.

Ограничительные меры начнут действовать с 1 апреля, оповестили gazeta.spb.ru 30 марта в администрации Тихвинского района. Районные власти настоятельно рекомендуют жителям и гостям города быть внимательнее и носить с собой разрушительные документы.

Изменения коснутся и общественного транспорта, график работы наземки будет сокращен, а некоторые маршруты и вовсе отменят на время карантина. Ознакомиться с коррективами подробнее можно в официальной группе администрации Тихвинского района во «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге до 11 апреля на вход и выход закрыта Александровская больница.