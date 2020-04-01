Детский омбудсмен Петербурга сравнила интернет-зависимость с пандемией коронавируса

По словам Митяниной, иногда чрезмерное погружение в Интернет способствует насилию и суицидам. Фото: gov.spb.ru

По словам Митяниной, иногда чрезмерное погружение в Интернет способствует насилию и суицидам. Фото: gov.spb.ru

Уполномченная по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина высказалась по поводу прогрессирующей виртуальной зависимости среди детей.

С докладом на эту тему чиновница выступила на заседании городского парламента, которое состоялось в среду, 1 апреля. Митянина подчеркнула, что масштабы проблемы интернет-зависимости среди детей сравнимы с коронавирусной инфекцией, а также злоупотреблением алкоголем или наркотическими веществами.

При этом омбудсмен отметила, что виртуальная зависимость — особенно сложный вопрос, поскольку сегодняшний мир — мир знаний, которые находятся в свободном доступе, на просторах Сети. Митянина подчеркнула, что намерена привлечь как можно больше детей в программы дополнительного образования в качестве борьбы с «уходом в онлайн».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые категории выпускников смогут сдать ЕГЭ дистанционно.