Новости о блокпостах на въезде в Петербург оказались фейком

Фейки о закрытии границ города появляются не только в Петербурге, но и в других регионах.

Пользователи социальных сетей сейчас активно распространяют информацию о том, что на въездах в Санкт-Петербург устанавливают блокпосты, которые охраняют вооруженные люди в костюмах химзащиты.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом эту информацию опровергли и призвали доверять лишь официальным источникам. Оказалось, что распространяющиеся в Сети фотографии сделаны на учениях.

«Ограничений на перемещение транспорта на въезд в Санкт-Петербург и выезд из города нет», — заявили в оперштабе.

Также сообщается, что такие фейковые новости распространяются и в других российских регионах, где вводят режим самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребзнадзор рекомендовал продлить карантин.