Путин заявил об осложнении ситуации с распространением COVID-19 в России

Российский президент Владимир Путин заявил о росте случаев заболевания коронавирусом в стране, что осложняет общую ситуацию в России.

Как сообщает РИА Новости, в ходе совещания с правительством президент заявил, что Россия оказалась в числе стран, в которых происходит ухудшение ситуации с распространением нового типа коронавируса. Он напомнил, что по последним данным, вирус выявили у 2777 жителей России.

По данным на сегодня, 1 апреля, в России диагноз COVID-19 поставили 2777 гражданам. Число смертей от вируса достигло 24, а выздоровлений — 190.

Во всем мире насчитывается не менее 861 тыс. зараженных. Умерло 42 тыс. человек. Справиться с болезнью удалось более 178 тыс. пациентам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин объяснил необходимость дистанционной работы в условиях пандемии.