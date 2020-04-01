Ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19

В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе заявили об открытии новой методики лечения коронавируса, которая показала себя на деле.

Глава института Дидье Рауль сообщил в своем твиттере, что новую комбинированную методику лечения коронавируса протестировали на 1004 пациентах, из которых 1003 выздоровели. Исследователь заявил, что основой его методики является противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который давали пациентам в сочетании с антибиотиком азитромицином.

Между тем, эти исследования пока официально не опубликованы. Эксперты отмечают, что результаты работ по методике Рауля еще ни о чем не говорят, поскольку большинство зараженных выздоравливают и без лечения гидроксихлорохином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выяснилось, что коронавирус передается половым путем.