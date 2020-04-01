Земфира выпустила новую песню «Крым» после долгого перерыва

Земфира выпустила новую песню &#171;Крым&#187; после долгого перерыва
Обложка песни "Крым". Фото: instagram.com/zemfiraliv

Отечественная рок-певица и автор песен Земфира поделилась с поклонниками новой песней под названием «Крым».

Музыкальная композиция «Крым» стала ее первым релизом за последние несколько лет. В 2018 году она выпустила песню «Джозеф», однако она была не единственным автором песни. А свою последнюю авторскую она выпустила семь лет назад.

Стоит отметить, что слово «Крым» встречается в песне лишь один раз, в самом начале композиции.

«Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», – поется в песне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боб Дилан впервые за долгое время выпустил песню. Композиция рассказывает об убийстве Джона Кеннеди и содержит отсылки в популярным в то время группам и фестивалю Вудсток.

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Земфира выпустила новую песню «Крым» после долгого перерыва
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