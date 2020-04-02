Около ТЦ «Гранд Каньон» Hyundai протаранил Volkswagen

В ночь на 2 апреля в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
ДТП произошло недалеко от торгово-развлекательного центра «Гранд Каньон», сообщает 78.ru.
Водитель Hyundai на высокой скорости врезался в Volkswagen. В результате столкновения иномарки разлетелись в разные стороны.
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. В результате ДТП никто не пострадал.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками-участниками, рассказали очевидцы.