Около ТЦ «Гранд Каньон» Hyundai протаранил Volkswagen

Около ТЦ «Гранд Каньон» Hyundai протаранил Volkswagen
В результате ДТП никто не пострадал. Фото: Pixabay

В ночь на 2 апреля в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло недалеко от торгово-развлекательного центра «Гранд Каньон», сообщает 78.ru.

Водитель Hyundai на высокой скорости врезался в Volkswagen. В результате столкновения иномарки разлетелись в разные стороны.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками-участниками, рассказали очевидцы.

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