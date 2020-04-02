В Пушкине машина вылетела на тротуар после ДТП и перевернулась

В Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками-участниками, рассказали очевидцы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло примерно в семь вечера в среду, 1 апреля, на перекрестке улиц Магазейной и Оранжерейной в Пушкине.

Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, автомобили получили серьезные повреждения в результате столкновения. Одна из легковушек вылетела на тротуар и перевернулась у пешеходного перехода.

О пострадавших не сообщается. По словам свидетелей произошедшего, все живы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель укоротил каршеринговый Smart на Шлиссельбургском.