Водитель укоротил каршеринговый Smart на Шлиссельбургском

Водитель укоротил каршеринговый Smart на Шлиссельбургском
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Шлиссельбургском проспекте произошло ДТП. Автомобиль разбил себе переднюю часть.

Все произошло сегодня, 1 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что водитель каршеринга компании YouDrive разбил миниатюрный Smart. Других возможных участников аварии не зафиксировано.

В комментариях к записи пользователи шутят, что миниатюрная машина стала еще короче.

Движение на участке не затруднено в связи со слабым трафиком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг оказался на крыше на пересечении Московского и Обводного. В результате столкновения машина перевернулась.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринг новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин объяснил необходимость дистанционной работы в условиях пандемии
«Кинопоиск» рассказал, какие фильмы смотрят чаще всего на карантине
Александр Рассудов: «Победа над вирусом будет Пиррова победа. Мы ...
Прокуратура восстановила трудовые права петербуржца
С 1 по 5 апреля кассы пригородных поездов в Ленобласти изменят режим работы
Три крупные больницы Петербурга приостановили прием пациентов
Выяснилось, что коронавирус передается половым путем
Водитель укоротил каршеринговый Smart на Шлиссельбургском