Водитель укоротил каршеринговый Smart на Шлиссельбургском

В Петербурге на Шлиссельбургском проспекте произошло ДТП. Автомобиль разбил себе переднюю часть.

Все произошло сегодня, 1 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что водитель каршеринга компании YouDrive разбил миниатюрный Smart. Других возможных участников аварии не зафиксировано.

В комментариях к записи пользователи шутят, что миниатюрная машина стала еще короче.

Движение на участке не затруднено в связи со слабым трафиком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг оказался на крыше на пересечении Московского и Обводного. В результате столкновения машина перевернулась.