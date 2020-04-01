«Очередной перевертыш»: каршеринг оказался на крыше на пересечении Московского и Обводного

В Петербурге на перекрестке Московского проспекта и набережной Обводного канала перевернулся каршеринг. Движение на участке значительно затруднено.

Все произошло сегодня, 1 апреля. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что арендованная легковушка марки Nissan перевернулась на крышу. По всей видимости, водитель каршеринга притерся с седаном Honda. Последующие маневры привели к печальному исходу.

«Очередной перевертыш», — написал подписчик группы.

На месте работают инспекторы ДПС. Сведения пострадавших не приводятся.

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