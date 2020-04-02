Более 80 стран обратились за помощью к МВФ для борьбы с коронавирусом

Свыше 80 стран обратились в Международный валютный фонд (МВФ) за помощью для борьбы с пандемией.

По словам представителя МВФ, запрашиваемая странами сумма в общей сложности превышает $20 млрд, сообщает ТАСС. Большинство запросов поступает от маленьких стран, а также государств с низким уровнем дохода и тех, чья экономика только начинает развиваться.

В МВФ отметили, что около половины запросов уже изучено, однако это не означает, что их направили на рассмотрение Исполнительного совета.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 24. При этом 190 пациентов вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19. В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе заявили об открытии новой методики лечения коронавируса, которая показала себя на деле.