Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения 2020

Всероссийская перепись населения в 2020 году может и не состояться. Фото: 2020-god.com

Всероссийская перепись населения в 2020 году может и не состояться. Фото: 2020-god.com

Перепись населения была запланирована на октябрь 2020 года, ее обещали провести на «высокотехнологическом уровне» раздав переписчикам гаджеты-планшеты, и разработав специальное программное обеспечение. Полные итоги переписи населения должны были появится в начале 2021 года.

Накануне, в конце марта уже было решено перенести начало переписи населения в труднодоступных районах из за опасности распространения коронавируса. Павел Малков, глава РОсстата считает, что перенос начала цифровой переписи населения России 2020 не повлияет на ее качество.

Коронавирус уже изменил периоды проведения переписи населения в США, Киргизии, Бразилии. Не исключено, что и другие страны, где планировалась перепись насаления 2020 отложат сроки ее проведения. Тем более, что в условиях повышенной смертности данные переписей могут быть неактуальны.

Перепись населения проводится для изучения социально-экономического положения граждан страны, она добровольная. Переписчики обязаны фиксировать те ответы граждан, которые они считают нужным давать. Именно поэтому в России по итогам предыдущей переписи населения появились такие национальности как орки, эльфы, марсиане.

Кроме того, семейный статус многих граждан немного разница с официальными данными ЗАГС. Дело в том, что участники «гражданских браков» не всегда признают себя женатыми-замужними и наоборот.

Есть мнение, что перепсиь населения как инструмент измерения населения себя давно изжила. Есть более точные способы: СНИЛС, ИНН, паспорта, ЗАГС, активность СИМ-карт, количество бытового мусора, страховые медицинские полисы и т.д.

На основании именно перепси населения выделаются субсидии для развития городов и поселков страны. Многие города мечтают быть «миллионниками», чтобы получить дополнительное финансирование.