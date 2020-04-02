ДТП на Лиговском спровоцировало трамвайную пробку

ДТП на Лиговском спровоцировало трамвайную пробку
Общественный транспорт «встал». Фото: vk.com/spb_today

Утром 2 апреля на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Проезжую часть не смогли поделить такси Volkswagen и Hyundai Solaris. В результате ДТП образовывалась трамвайная пробка.

«На пересечении Лиговского и Кузнечного переулка столкнулись Фольксваген и Солярис. Трамваям не проехать», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками-участниками, рассказали очевидцы.

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