ДТП на Лиговском спровоцировало трамвайную пробку

Утром 2 апреля на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Проезжую часть не смогли поделить такси Volkswagen и Hyundai Solaris. В результате ДТП образовывалась трамвайная пробка.

«На пересечении Лиговского и Кузнечного переулка столкнулись Фольксваген и Солярис. Трамваям не проехать», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками-участниками, рассказали очевидцы.