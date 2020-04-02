К месту ДТП на углу Шаврова и Комендантского прибыли четыре машины скорой помощи

К месту ДТП на углу Шаврова и Комендантского прибыли четыре машины скорой помощи
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 2 апреля в Приморском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

На пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова столкнулись Volkswagen Polo и Mitsubishi. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и четыре машины скорой помощи.

«Митсубиси против Фольксвагена. Авария на пересечении Комендантского и Шаврова заняла встречную полосу. Все объезжают через сплошную», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками-участниками, рассказали очевидцы.

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К месту ДТП на углу Шаврова и Комендантского прибыли четыре машины скорой помощи