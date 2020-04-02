Врач онкоцентра имени Блохина заразился коронавирусом

Врач онкоцентра имени Блохина заразился коронавирусом
Врач онкоцентра заболел коронавирусом. Фото: unsplash.com

У одного из врачей химиотерапевтического отделения №3 Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина в Москве подтвердили коронавирус. Тест на наличие инфекции показал положительный результат.

Первичная госпитализация в отделение приостановлена. Уже находящиеся в отделении пациенты изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение. Сотрудники распущены на карантин.

«Лечебные мероприятия осуществляются сотрудниками других отделений химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина», — приводит ТАСС слова представителя онкоцентра.

В целях предосторожности врачи носят специальную защитную одежду. Перемещение их по онкоцентру ограничено.

Зараженный врач с 25 марта находится на больничном. Состояние его оценивается как удовлетворительное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус подтвердили у главного врача больницы в Коммунарке, где содержатся зараженные пациенты.

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