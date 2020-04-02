Владимир Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля

Владимир Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля
Президент поблагодарил врачей, волонтеров и всех, кто помогает во время эпидемии. Фото: YouTube/Россия 24

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу пандемии коронавируса.

Глава государства отметил, что принятые меры, — строгая самоизоляция и нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля, — дали положительные результаты. Главным достижением Владимир Владимирович назвал тот факт, что пожилых людей «в целом, удается ограничить [в передвижениях]».

Президент отметил, что вирусологи считают, что мир и, в частности, Россия, еще не достигли пика пандемии, в связи с чем ослаблять меры безопасности нельзя. Поэтому Путин продлил нерабочий режим до конца месяца, то есть до 30 апреля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин выступил с заявлением об осложнении ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Российской Федерации. Так он отреагировал на резкий рост числа зараженных.

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