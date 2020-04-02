Видеодомофоны в Петербурге следят, как часто горожане выходят на улицу

Видеодомофоны в Северной столицы стали отслеживать, как часто горожане открывают дверь парадных, анализируя, насколько реже жители Петербурга выходят на улицу.

Самоизоляция — пока единственный действенный метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В Санкт-Петербурге с 28 марта, как и по всей России, действует строгий карантинный режим. За тем, как горожане его соблюдают, следят видеодомофоны «Дом.ру», которые считают количество открытых дверей в парадных.

Выяснилось, что к 1 апреля число таковых снизилось более чем на треть, на 37% в сравнении с данными от 25 марта. Статистические данные получили с 7,5 тысяч устройств, установленных в восьми районах Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские магазины, в отличии от ритейлерских сетей в других регионах страны, пока не планируют вводить «масочный» дресс-код. Зайти в супермаркет по-прежнему можно без защитной маски.