В Кудрово жители закидали мусором автомобиль

В Кудрово жители закидали мусором автомобиль
В Кудрово наказали безразличного автомобилиста. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Горожане объявили бойкот автомобилисту, который бросил транспорт прямо у мусорных баков.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Водитель припарковал автомобиль прямо у мусорных баков – теперь машина мешает местным жителям выбрасывать мешки с отходами. Чтобы наказать его, петербуржцы забросали транспорт мусором.

«В Кудрово на карантине автомобилистам некуда ставить машины, а жителям некуда выбрасывать мусор, но каждый по-своему нашел выход из сложившейся ситуации»,

— говорится в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы выбрасывают мусор из окон, чтобы не выходить из дома. Пакеты лежат прямо на газонах. Видимо, некоторые боятся даже дойти до урны.

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