Петербуржцы выбрасывают мусор из окон, чтобы не выходить из дома

Петербуржцы выбрасывают мусор из окон, чтобы не выходить из дома
Мусор валяется под окнами дома. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Пакеты лежат прямо на газонах. Видимо, некоторые боятся даже дойти до урны.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пакеты, валяющиеся на газоне под окнами жилого дома, заметили в одном из дворов. Автор поста уверен, что кто-то выбросил мусор из окна, потому что боится коронавируса.

«Уж мусор-то можно в перчатках и маске вынести, а если нет, раскидайте его по своей квартире и в ней и живите»,

— возмущается петербуржец.

В комментариях некоторые убеждены, что в пакетах лежит мусор, собранный после зимы, но люди отмечают, что если так, то вряд ли бы отходы валялись вокруг них.

«У нас так на Туристкой было. И сады, и газоны, а синие маргиналы с 9 этажа скидывали…»,

— вспоминает одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец заплатит 10 тысяч рублей за пикет с чучелом из мусора.

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