Петербуржцы выбрасывают мусор из окон, чтобы не выходить из дома

Пакеты лежат прямо на газонах. Видимо, некоторые боятся даже дойти до урны.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пакеты, валяющиеся на газоне под окнами жилого дома, заметили в одном из дворов. Автор поста уверен, что кто-то выбросил мусор из окна, потому что боится коронавируса.

«Уж мусор-то можно в перчатках и маске вынести, а если нет, раскидайте его по своей квартире и в ней и живите»,

— возмущается петербуржец.

В комментариях некоторые убеждены, что в пакетах лежит мусор, собранный после зимы, но люди отмечают, что если так, то вряд ли бы отходы валялись вокруг них.

«У нас так на Туристкой было. И сады, и газоны, а синие маргиналы с 9 этажа скидывали…»,

— вспоминает одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец заплатит 10 тысяч рублей за пикет с чучелом из мусора.