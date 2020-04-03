Особый порядок движения граждан введут в регионах по поручению Путина

Российский президент Владимир Путин поручил ввести во всех субъектах страны ограничения на передвижение граждан и машин.

Как говорится в документе, который был опубликован на сайте Кремля, особый порядок передвижения не затронет осуществляющие межрегиональные перевозки машины.

Глава государства также поручил обеспечить полномочиями по поводу определения перечня мер для борьбы с COVID-19 глав российских регионов. Кроме того, они получат полномочия для определения, какие предприятия должны продолжить работу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля. Президент отметил, что вирусологи считают, что мир и, в частности, Россия, еще не достигли пика пандемии, в связи с чем ослаблять меры безопасности нельзя.