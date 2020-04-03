Губернатор Камчатского края уходит в отставку

Губернатор Камчатского края уходит в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Ильюхин подал заявление об уходе в отставку. Фото: wikipedia.org

Губернатор Камчатского края Владимир Ильюхин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Как сообщается на сайте правительства Камчатского края, сегодня, 3 апреля, губернатор подал заявление об отставке на имя российского президента.

На должности губернатора Камчатки Ильюхин пробыл девять лет, с 2011 года. Его срок пребывания на этом посту стал самым длительным с момента объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.

Ранее заявление в отставку ушел губернатор Архангельской области Игорь Орлов, который занимал эту должность с 2012 года. До него сложить свои полномочия решил глава республики Коми Сергей Гапликов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава ГСУ по Петербургу и области подал в отставку.

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