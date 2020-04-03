Фура «потеряла» прицеп в Кировском районе Петербурга

Фура «потеряла» прицеп в Кировском районе Петербурга
Кадр с места событий. Фото: vk.com/spb_today

Инцидент произошел на Автомобильной улице сегодня, 3 апреля.

Фотографию отделенного от транспорта прицепа опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

К счастью, никто не пострадал, потому что улицы и дороги из-за карантина сейчас безлюдны.

Пользователи соцсети в комментариях оказались возмущены подобным пренебрежением правил. Один из комментаторов пожелал владельцу транспортного средства следить за состоянием сцепного и высказался о том, что за подобное необходимо наказывать. Согласился с этим и другой комментатор, написав, что за подобную халатность в отношении проверки состояния техники, должна нестись уголовная ответственность.

Причины происшествия не сообщаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за ДТП на перекрестке Краснопутиловской и Народного Ополчения образовалась небольшая пробка.

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