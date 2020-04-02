Из-за ДТП на перекрестке Краснопутиловской и Народного Ополчения образовалась небольшая пробка

На перекрестке Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения в Петербурге столкнулись как минимум два автомобиля. На участке немного затруднено движение.

Авария случилась сегодня, 2 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Точное количество участников не указано.

Судя по фотографиям, одна из машин получила серьезные повреждения передней части. У легковушки отвалился капот.

Экстренных служб на месте пока нет. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбитая в Колпино женщина получила травмы средней степени тяжести, она переходила по «зебре».