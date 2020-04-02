Сбитая в Колпино женщина получила травмы средней степени тяжести, она переходила по «зебре»

На пересечении Заводского проспекта и улицы Машиностроителей в Колпино водитель за рулем легковушки сбил женщину-пешехода. Стали известны подробности происшествия.

Все случилось сегодня, 2 апреля, около 9:40. Мужчина, управляя автомобилем Renault, сбил женщину, которая переходила улицу по регулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате пострадавшая, которой на вид около 60 лет, получила травмы средней тяжести.

Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в группе «Автолюбители Колпино» соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прохожие пытались помочь пострадавшей, которая лежала на проезжей части.