Сбитая в Колпино женщина получила травмы средней степени тяжести, она переходила по «зебре»

Сбитая в Колпино женщина получила травмы средней степени тяжести, она переходила по &#171;зебре&#187;
Место происшествия. Фото: vk.com/avto.kolpino

На пересечении Заводского проспекта и улицы Машиностроителей в Колпино водитель за рулем легковушки сбил женщину-пешехода. Стали известны подробности происшествия.

Все случилось сегодня, 2 апреля, около 9:40. Мужчина, управляя автомобилем Renault, сбил женщину, которая переходила улицу по регулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате пострадавшая, которой на вид около 60 лет, получила травмы средней тяжести.

Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в группе «Автолюбители Колпино» соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прохожие пытались помочь пострадавшей, которая лежала на проезжей части.

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