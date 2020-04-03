Неизвестные не смогли вскрыть банкомат на Сенной и сбежали

Неизвестные не смогли вскрыть банкомат на Сенной и сбежали
Сейчас проводится проверка. Фото: Baltphoto

В Петербурге сотрудники полиции ищут двоих злоумышленников, которые повредили банкомат в Адмиралтейском районе, пытаясь вскрыть его.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главном управлении МВД России по городу, поздним вечером в четверг, 2 апреля, дежурная часть получила сообщение о происшествии в помещении банка в доме №5 по Сенной площади, где мужчины вскрывали банкомат.

Полиция прибыла на место происшествия через несколько минут после инцидента, однако злоумышленники уже скрылись к этому моменту. На месте было установлено, что двое в масках пытались открыть банкомат монтировкой, однако у них ничего не вышло.

Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти разыскивают злоумышленника с ломом, который попытался вскрыть банкомат.

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